Григорий Иванов: "Я уверен, что Мутко разберется с судьями"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" заявил, что надеется на помощь главы РФС Виталия Мутко в вопросе с судьями. По его словам, вице-премьер РФ любит футбол и выступает за то, чтобы арбитры судили честно.

- Я уверен, что Виталий Мутко разберется с судьями, - заявил Иванов. - Он совсем недавно вернулся в РФС. Я просто несколько раз видел, что он сердцем любит футбол. Однажды он приезжал к нам с визитом в Екатеринбург, заходил в манеж. После совещания по чемпионату мира он увидел, что команда тренируется. Ему обязательно нужно было зайти в раздевалку, посмотреть на команду. И это не только в Екатеринбурге, и в других городах. Человек, который любит футбол, всегда будет за чистый футбол. Я думаю, он разберется с судейским корпусом.