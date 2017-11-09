Григорий Иванов: "Возвращение Павлюченко в "Урал" - это только слухи"

Президент "Урала" Григорий Иванов опроверг информацию о возможном возвращении в клуб нападающего Романа Павлюченко, который сейчас играет за "Арарат". Он также отметил, что "Урал" помог многим футболистам вырасти и набраться опыта.

– Возвращение Павлюченко в "Урал" – это только слухи, конечно. Думаю, Рома и так свою задачу выполнил на Урале, помог, – сказал в эфире программы "Урал. Третий тайм" Иванов. – Только одно его имя уже работало на популяризацию футбола здесь.

И "Урал" ему помог, мы всем помогаем. Подберезкину помогли, Шатову помогли, Ерохину. Мы очень многим людям помогли и помогаем. Стараемся воспитывать. Я считаю, молодым надо давать играть.

Напомним, 35-летний Павлюченко выступал за "Урал" с 2016 по 2017 год.