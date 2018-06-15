Григорий Иванов: "В России сложно заработать на футболе. Пойдет вверх экономика - все будет нормально"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему в России сложно заработать на футболе.

- Сейчас в России реально заработать на футболе?

- Сложно. Объективно сложно. Вот экономика пойдет вверх, деньги у людей появятся, и все нормально будет. Думаю, на новые стадионы народ пойдет с охотой. Как сейчас зарабатывать? Я вообще не понимаю, почему на стадионах не разрешают продавать пиво. Что в этом криминального? Почему в жаркий день не выпить на футболе кружку пива? Вот когда я еду на матч, вижу, как люди покупают по два литра пива и стоят перед стадионом. И вот пока они эту большую "сиську" не выпьют, на матч не зайдут.

И что мы получаем? Пьяных ребят на игре… А если они будут знать, что на стадионе смогут купить кружку пива и сосиску в тесте, то никогда не "накидаются" и не начнут потом дебоширить!

Главное, чтобы у людей появились деньги, чтобы они смогли сходить на футбол. Вы же бываете за границей. В той же Италии большинство матчей показывают на платных каналах. Хочешь смотреть деньги - плати! Но у нас такое не работает. На кабельном телевидении ты вообще можешь все посмотреть, но… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью - скоро в "СЭ"

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