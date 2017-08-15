Григорий Иванов: "В России абсолютно нормальные трансферные окна"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил "СЭ", что полностью удовлетворен сроками трансферных окон в России. Ранее стало известно, что в Англии клубы премьер-лиги собираются запретить подписание новых игроков после начала сезона.

– Считаю, что в нашем чемпионате абсолютно нормальные трансферные окна, – заявил Иванов. – Если возникают какие-то проблемы после старта, мы можем подписать новых футболистов, не подошедших другим. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В Англии революция. Трансферное окно закроют перед стартом сезона