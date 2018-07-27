Григорий Иванов: "Урал" - законопослушный клуб. Мы не уводили Ходжаниязова из "Балтики, он сам к нам пришел"

Сегодня стало известно, что полузащитник Джамалдин Ходжаниязов стал игроков "Урала". При этом месяц назад он подписал контракт с "Балтикой". За комментариями корреспондент "СЭ" обратился к президенту екатеринбургского клуба Григорию Иванову.

- Все по закону. У Ходжаниязова была опция по разрыву контракта с "Балтикой" до закрытия трансферного окна, - отметил Иванов. - Он ею воспользовался. Мы его оттуда не уводили. Это было исключительно его решение.

Мы же законопослушный клуб. У него и агентов нет, он сам, один прилетел. Воспитанный. Хороший парень. Сейчас мы его официально заявим. Просто Джамалдин не захотел остаться в "Балтике", пришел в клуб премьер-лиги. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Ходжаниязов: "На короткий промежуток оказался в "Балтике", а теперь перешел в "Урал". До сих пор пока не понимаю, что происходит"