Григорий Иванов: "Урал" взял Погребняка как дядьку-наставника. Перед глазами был пример Павлюченко"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал подписание контракта с Павлом Погребняком. Форвард заключил соглашение с екатеринбуржцами на правах свободного агента, поскольку его бывший клуб "Тосно" прекратил свое существование.

- Мы думаем, что Павел даже не столько забьет много голов, сколько даст нашим нападающим что-то новое, расскажет, как надо играть, - цитирует ТАСС Иванова. - Мы взяли его как дядьку- наставника, старшего товарища нашим молодым футболистам. У нас есть молодые нападающие, мы думаем, что в этом плане он нам будет очень полезен.

У нас перед глазами был пример Романа Павлюченко, который очень много сделал для нашего клуба, рядом с ним наши молодые ребята действительно росли.