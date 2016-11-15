Григорий Иванов: "Урал" сыграет в Кубке ФНЛ, но на призовой фонд претендовать не будет"

Президент "Урала" Григорий Иванов подтвердил информацию о том, что команда примет участие в Кубке ФНЛ, который пройдет с 11 по 24 февраля на Кипре. По его словам, для игроков это будет хорошая практика, но на призовой фонд турнира клуб претендовать не будет. Ранее от участия в Кубке по финансовым причинам отказалось московское "Динамо".

- Да, действительно мы сыграем в Кубке ФНЛ, - приводит ТАСС слова Иванова. - У нас будет два состава, для ребят будет это хорошая практика. Но мы не будем претендовать на призовой фонд, просто поиграем.