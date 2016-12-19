Григорий Иванов: "Урал" продлит контракты с Павлюченко и Емельяновым"

"Урал" продлит контракты с нападающим Романом Павлюченко и полузащитником Романом Емельяновым. Об этом сообщил президент клуба Григорий Иванов. В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Павлюченко 16 матчей и три гола. Емельянов принял участие в 13 играх и забил один мяч.

– Разумеется, мы ведем переговоры с Павлюченко и Емельяновым, – приводит "Р-Спорт" слова Емельянова. – Это лидеры нашего клуба. Мы продлим с ними контракты. Все находится уже в стадии подписания.