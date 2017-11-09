09:48 | Футбол — РФПЛ

Григорий Иванов: "Урал" показывает футбол европейского уровня"

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Президент "Урала" Григорий Иванов отметил игру своей команды в текущем сезоне. Он также добавил, что матчи с участием екатеринбургской команды интересно смотреть.

– Я верю в Тарханова, команда играющая. Всегда говорил – если будет у команды игра, то и будут очки, – сказал в эфире программы "Урал. Третий тайм" слова Иванова. – Некоторые матчи команд РФПЛ смотришь и просто не интересно. Нашу же команду интересно смотреть.

Такая игра, как с "Динамо" в первом тайме, – быстрые, размашистые атаки, действительно мы здорово играли. Мы показывали футбол европейского уровня, как бы пафосно это не звучало.

Напомним, после 16 туров "Урал" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/review/6563/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Трижды разбанен)

умеет он настроение поднимать своими пЁрлами

10:53

eu_sh

ну... четвертый албанский дивизион - тоже европа....

10:43

Igrok Igorek

Гриша бредит...

10:36

prof75

Это откуда же европейский уровень? С крыши Свердловского сарая? В Кипре (Европа!!!), и то уровень недостижимый ни ОДНОЙ российской командой сейчас. Обожравшиеся сачки, гонять которых надо. Что можно сделать с такими скоростями, и, самое главное, желанием!

10:24

Щас спою

Бу га га,он точно невменяем

10:22