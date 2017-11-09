Григорий Иванов: "Урал" показывает футбол европейского уровня"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил игру своей команды в текущем сезоне. Он также добавил, что матчи с участием екатеринбургской команды интересно смотреть.

– Я верю в Тарханова, команда играющая. Всегда говорил – если будет у команды игра, то и будут очки, – сказал в эфире программы "Урал. Третий тайм" слова Иванова. – Некоторые матчи команд РФПЛ смотришь и просто не интересно. Нашу же команду интересно смотреть.

Такая игра, как с "Динамо" в первом тайме, – быстрые, размашистые атаки, действительно мы здорово играли. Мы показывали футбол европейского уровня, как бы пафосно это не звучало.

Напомним, после 16 туров "Урал" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.