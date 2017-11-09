Григорий Иванов: "Урал" показывает футбол европейского уровня"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил игру своей команды в текущем сезоне. Он также добавил, что матчи с участием екатеринбургской команды интересно смотреть.
– Я верю в Тарханова, команда играющая. Всегда говорил – если будет у команды игра, то и будут очки, – сказал в эфире программы "Урал. Третий тайм" слова Иванова. – Некоторые матчи команд РФПЛ смотришь и просто не интересно. Нашу же команду интересно смотреть.
Такая игра, как с "Динамо" в первом тайме, – быстрые, размашистые атаки, действительно мы здорово играли. Мы показывали футбол европейского уровня, как бы пафосно это не звучало.
Напомним, после 16 туров "Урал" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Трижды разбанен)
умеет он настроение поднимать своими пЁрлами
10:53
eu_sh
ну... четвертый албанский дивизион - тоже европа....
10:43
Igrok Igorek
Гриша бредит...
10:36
prof75
Это откуда же европейский уровень? С крыши Свердловского сарая? В Кипре (Европа!!!), и то уровень недостижимый ни ОДНОЙ российской командой сейчас. Обожравшиеся сачки, гонять которых надо. Что можно сделать с такими скоростями, и, самое главное, желанием!
10:24
Щас спою
Бу га га,он точно невменяем
10:22