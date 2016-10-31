Григорий Иванов: "Урал" никогда не играл и не будет играть договорные матчи"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что его клуб никогда не принимал участия в договорных встречах и не будет этого делать, а слабый второй тайм в игре 12-го тура чемпионата России против "Терека" (1:4) связан с усталостью футболистов. Клуб из Екатеринбурга не смог победить в четвертой встрече кряду, проиграв в трех из них, а букемкеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.

– Мы провели две игры на неделе, и тренер предоставил игрокам выходной, – цитирует ТАСС Иванова. – Выйдем и разберемся внутри клуба, почему проиграли с таким счетом, почему не получилась игра во втором тайме. Мы играли действительно плохо после 30-й минуты.

Я связываю это с тем, что мы не так часто играем по две игры в неделю, и ребятам было тяжело. В Перми сыграли 120 минут, и, видимо, сил нам не хватило, потому что во втором тайме мы просто встали. Только с этим связываю этот результат, а то, что домысливаете вы, журналисты, это ваш хлеб.

Ну вот какой нам был резон какие-то с кем-то дела иметь? Для чего, не понимаю? Тем более у нас очков нет, нам надо играть, мы опозорились перед своими болельщиками. От себя лично могу только извиниться перед болельщиками за то, что провели плохую игру, но какие-то игры – такого никогда не было и не будет.