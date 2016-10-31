12:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Урал" никогда не играл и не будет играть договорные матчи"

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Тимур ЖУРАВЕЛЬ.Почему "Терек" требует отстранить Журавеля

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что его клуб никогда не принимал участия в договорных встречах и не будет этого делать, а слабый второй тайм в игре 12-го тура чемпионата России против "Терека" (1:4) связан с усталостью футболистов. Клуб из Екатеринбурга не смог победить в четвертой встрече кряду, проиграв в трех из них, а букемкеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.

– Мы провели две игры на неделе, и тренер предоставил игрокам выходной, – цитирует ТАСС Иванова. – Выйдем и разберемся внутри клуба, почему проиграли с таким счетом, почему не получилась игра во втором тайме. Мы играли действительно плохо после 30-й минуты.

Я связываю это с тем, что мы не так часто играем по две игры в неделю, и ребятам было тяжело. В Перми сыграли 120 минут, и, видимо, сил нам не хватило, потому что во втором тайме мы просто встали. Только с этим связываю этот результат, а то, что домысливаете вы, журналисты, это ваш хлеб.

Ну вот какой нам был резон какие-то с кем-то дела иметь? Для чего, не понимаю? Тем более у нас очков нет, нам надо играть, мы опозорились перед своими болельщиками. От себя лично могу только извиниться перед болельщиками за то, что провели плохую игру, но какие-то игры – такого никогда не было и не будет.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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П_о_в_а_р

Гончаренко респект, Журавелю два респекта, Иванову семь.

13:09

Паренек с Урала

Если Иванов не расскажет о результатах "разборок внутри клуба" - тогда что?

13:06

Гаттузо зол!

А я отчего-то верю дяде Грише! Да.

13:01

sb1006

А что он ещё мог сказать ? Мы договорились, но нас, увы, разоблачили ?

12:55

Andre_Saratov

Я и на следствии так буду говорить. Мы все так договорились. (с)

12:53

Флаваноид

Григорий, так у нас их никто не играет! :)

12:51

Андрей Палыч 1979

Пацан сказал,пацан зделал,а если не зделал,то опять сказал...

12:49

Анти жив

Может быть играть и не будут, по хорошему, в нормальной футбольной стране они точно ни играли бы, не договорных, а вообще больше никаких матчей.

12:45

crick

президент сказал - значит так и есть! а то разнылись все как дети....

12:39

Plan_A

ок

12:35

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