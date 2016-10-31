Григорий Иванов: "Урал" никогда не играл и не будет играть договорные матчи"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что его клуб никогда не принимал участия в договорных встречах и не будет этого делать, а слабый второй тайм в игре 12-го тура чемпионата России против "Терека" (1:4) связан с усталостью футболистов. Клуб из Екатеринбурга не смог победить в четвертой встрече кряду, проиграв в трех из них, а букемкеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.
– Мы провели две игры на неделе, и тренер предоставил игрокам выходной, – цитирует ТАСС Иванова. – Выйдем и разберемся внутри клуба, почему проиграли с таким счетом, почему не получилась игра во втором тайме. Мы играли действительно плохо после 30-й минуты.
Я связываю это с тем, что мы не так часто играем по две игры в неделю, и ребятам было тяжело. В Перми сыграли 120 минут, и, видимо, сил нам не хватило, потому что во втором тайме мы просто встали. Только с этим связываю этот результат, а то, что домысливаете вы, журналисты, это ваш хлеб.
Ну вот какой нам был резон какие-то с кем-то дела иметь? Для чего, не понимаю? Тем более у нас очков нет, нам надо играть, мы опозорились перед своими болельщиками. От себя лично могу только извиниться перед болельщиками за то, что провели плохую игру, но какие-то игры – такого никогда не было и не будет.
П_о_в_а_р
Гончаренко респект, Журавелю два респекта, Иванову семь.
13:09
Паренек с Урала
Если Иванов не расскажет о результатах "разборок внутри клуба" - тогда что?
13:06
Гаттузо зол!
А я отчего-то верю дяде Грише! Да.
13:01
sb1006
А что он ещё мог сказать ? Мы договорились, но нас, увы, разоблачили ?
12:55
Andre_Saratov
Я и на следствии так буду говорить. Мы все так договорились. (с)
12:53
Флаваноид
Григорий, так у нас их никто не играет! :)
12:51
Андрей Палыч 1979
Пацан сказал,пацан зделал,а если не зделал,то опять сказал...
12:49
Анти жив
Может быть играть и не будут, по хорошему, в нормальной футбольной стране они точно ни играли бы, не договорных, а вообще больше никаких матчей.
12:45
crick
президент сказал - значит так и есть! а то разнылись все как дети....
12:39
Plan_A
ок
12:35