Григорий Иванов: "Урал" готов запретить игрокам общаться с прессой"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что руководство клуба готово прекратить общение с прессой и запретить это делать своим футболистам, если ситуация с обсуждением матча 12-го тура чемпионата России против "Терека" (1:4) останется неизменной. Клуб из Екатеринбурга не смог победить в четвертой встрече кряду, проиграв в трех из них, а букемкеры по ходу этого поединка странным образом изменили коэффициенты.

– А что с ними сделать? Люди говорят, это же пишут в интернете, – цитирует "Р-Спорт" Иванова. – Сегодня слушал радио, и там говорят: "странный матч". Ну какой он странный? Говорят, выбил мяч Георгий Чантурия в сторону скамейки запасных и пошел меняться. А ведущий до этого не видел, что он упал и получил травму – у него надрыв мышцы, врачи вышли на поле. А человек по радио совсем иначе все преподносит.

Что им сказать? Вы не соображаете ничего – не говорите это по радио. Если все так будет продолжаться, то мы вообще перестанем всем клубом общаться с прессой, и футболистам запретим. Раз с нами так поступают, то и мы будем также.