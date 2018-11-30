Григорий Иванов: "Урал" будет бороться за победу в матче с "Краснодаром"

Президент "Урала" Григорий Иванов перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Краснодара"​ отметил, что команда будет играть на победу. Также он добавил, что в начале сезона команде не везло.

– Мы намерены, как и в предыдущих матчах, бороться за победу, – цитируют "Известия" Иванова. – С самого начала сезона ребята показывали отличную игру, а тренер четко понимал, в какой футбол должна играть команда. Но на старте не везло – много создавали моментов, не использовали их и проигрывали. Сейчас с результатами гораздо лучше – осенью случилось всего одно поражение. Думаю, победы над "Спартаком" (2:1) и "Локомотивом" (2:1) показали, что "Урал" может играть и добиваться успеха против любой команды.