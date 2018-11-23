Григорий Иванов: "Урал" будет биться с "Локомотивом" за победу"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что команда подходит к матчу 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" с хорошим настроением. Команды встретятся в Москве в пятницу, 23 ноября.

- Этой осенью мы проиграли всего один матч из восьми, что раскрепостило команду после неудачного летнего старта, - приводят "Известия" слова Иванова. - К игре с "Локомотивом" готовимся с хорошим настроением и намерены биться за победу. Будет непросто — нам все-таки противостоит действующий чемпион России, но считаю, что по качеству игры "Урал" способен с ним побороться. Если ребята проявят такую же самоотдачу и выполнение тренерской установки, как это было в предыдущих встречах, то нас ждет успех.