Григорий Иванов: "У "Урала" еще будут один-два новичка"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью клубной пресс-службе заявил, что в зимнее трансферное окно планируется приобрести еще одного-двух новых футболистов.

– Конечно, еще будут один-два новичка, – подчеркнул Иванов. – Мы хотим усилить вратарскую позицию. И все-таки нам нужен еще один футболист в середину поля, где после ухода Асеведо у нас нет такого футболиста, который может отдать последний пас, который может доставить мяч до нападающих, чтобы те забили гол. На эту позицию мы ищем игрока. Буквально накануне мы подписали молодого парня из "Сибири", заключили также контракт с молодым игроком из "Енисея". Обоих футболистов – и Никиту Глушкова, и Александра Ломакина – мы приобрели. У каждого из них в контрактах была прописана сумма отступных. Также Александр Тарханов взял из своего предыдущего клуба "Славия" правого полузащитника Николая Димитрова. Наш главный тренер очень на него надеется и говорит, что он принесет нам очень большую пользу.