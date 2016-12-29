16:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "У Широкова возникли вопросы об условиях"

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Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что клуб провел переговоры с экс-капитаном сборной России Романом Широковым, однако сторона футболиста пока думает. По словам Иванова, у футболиста возникли вопросы об условиях.

– С Романом Широковым мы провели переговоры, – приводит официальный сайт "Урала" слова Иванова. – Я разговаривал с его агентом. Но пока они думают. Если с Павлюченко не было вопросов: он сказал, что сейчас может играть не из-за денег, а из-за любви к футболу, и приехал к нам на небольшую зарплату, то у Широкова возникают вопросы об условиях, которые мы можем ему предложить. Не знаю, как получится. Человек долго не играл, хотя главный тренер говорит, что если бы Широков пришел в "Урал", то для нас в середине поля такой игрок был бы полезен. Хотя бы на оставшуюся часть сезона. Посмотрим, что получится. Наши условия я его агенту сказал. Они взяли паузу, чтобы подумать. Думаю, что к первым сборам какая-то информация по этому поводу появится.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5224/

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