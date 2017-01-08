Григорий Иванов: "Сократить число клубов в РФПЛ? Наоборот, нужно расширить до 18 команд"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение, что российские клубы переоценивают своих футболистов в вопросе зарплаты. Также Иванов высказался за идею расширения числа участников чемпионата России.

– Как вам идея члена исполкома РФС Игоря Лебедева сократить число клубов РФПЛ до 14 или даже до 12 команд?

– Россия такая огромная команда, а мы говорим, что у нас не хватает футболистов... Но давайте будем играть в ПФЛ, в ФНЛ, а в премьер-лиге оставим всего четыре клуба. На самом деле, считаю, в каждом регионе должна быть своя команда. Футбол остается спортом номер один, на него ходят его любят, им интересуются. Зачем сокращать? Нужно, наоборот, расширить до 18.

– Даже так?

– Ну да. Чтобы больше команд попадали в премьер-лигу, в городах, регионах повысился интерес к футболу.

– А не справедливо ли замечание Лебедева о том, что "Анжи" и "Томь" последние годы испытывают финансовые проблемы и рискуют не доиграть чемпионат?

– Ну причем здесь "Анжи" и "Томь"? Махачкалинцы, к слову, не так давно входили в число лидеров российского футбола. Ну как это – сократить число клубов?! Давайте оставим Республику без футбола? Как так? Там очень хорошие футболисты, были сильные игроки. Будун Будунов, например. Мы уже похоронили футбол в Северной Осетии, на очереди Дагестан что ли? Что же в этом хорошего?

– А Томск?

– Я был в Томске, разговаривал с простыми людьми. Они разводят руками: "Ну что мы можем сделать, если даже аптеки здесь принадлежат москвичам"? Своих денег нет, и они не могут помочь своей команде. Хотя в этом городе очень любят футбол, большие традиции. Люди приходят на стадион и в мороз, и в холод. Но денег не хватает...

– Может быть, дело в завышенных зарплатах?

– Пожалуй, мы действительно несколько переоцениваем своих футболистов. Ни один региональный бюджет не может потянуть такие деньги. Надо потихоньку, потихоньку сокращать суммы и привести их к адекватным цифрам. Тогда футболисты будут понимать, что нужно работать и заслуживать такие зарплаты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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