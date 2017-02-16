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Григорий Иванов: "Скрипченко выполнил решение Палаты по разрешению споров РФС"

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Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что вопрос с бывшим главным тренером команды Вадимом Скрипченко решен. Напомним, после матча с "Тереком" (1:4) белорусский специалист объявил о своем уходе из-за состояния здоровья и усталости, но уже через несколько дней встал у руля "Крыльев Советов".

"Урал" подал к специалисту иск в Палату по разрешению споров Российского РФС, и тот его удовлетворил. Ранее сообщалось, что Скрипченко заплатит екатеринбургскому клубу 4,5 миллиона рублей.

– Скрипченко выполнил решение Палаты по разрешению споров РФС. Больше сказать ничего не могу, – сказал Иванов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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