Григорий Иванов: "Скрипченко выполнил решение Палаты по разрешению споров РФС"

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил "СЭ", что вопрос с бывшим главным тренером команды Вадимом Скрипченко решен. Напомним, после матча с "Тереком" (1:4) белорусский специалист объявил о своем уходе из-за состояния здоровья и усталости, но уже через несколько дней встал у руля "Крыльев Советов".

"Урал" подал к специалисту иск в Палату по разрешению споров Российского РФС, и тот его удовлетворил. Ранее сообщалось, что Скрипченко заплатит екатеринбургскому клубу 4,5 миллиона рублей.

– Скрипченко выполнил решение Палаты по разрешению споров РФС. Больше сказать ничего не могу, – сказал Иванов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)