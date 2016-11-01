12:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Скрипченко в "Крыльях"? В первый раз слышу"

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Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул, что отставка Вадима Скрипченко с поста главного тренера екатеринбуржцев связана с усталостью. По словам руководителя, специалист не говорил ему о возможном подписании контракта с "Крыльями Советов".

– Скрипченко устал, надломился где-то. Он принял тяжелое решение... – сказал Иванов.

– Правда, что он теперь возглавит "Крылья Советов"?

– В первый раз об этом слышу. Мне он такого не говорил.

– Его решение связано с резонансом, который возник после матча с "Тереком"?

– Нет.

Напомним, в минувшем туре РФПЛ матч "Урала" и "Терека" вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет в игре был 1:1. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Вадим Скрипченко: "Решение об уходе принял после матча с "Тереком", остались формальности" //
Юрий Матвеев – и. о. главного тренера "Урала"//
Скрипченко – в числе кандидатов на пост главного тренера "Крыльев"

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КОММЕНТАРИИ (4)
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icezellion

Надоел этот цирк под названием "РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу"

13:15

kafk

есть еще Перевертайло и Черевченко , назначить кого то из них и он сбежит после или перед матчем урал:терек второго круга , давайте не будем менять традиции :)

12:26

ATA

второй тренер уходит после игры с тереком

12:15

psevdonim777

Урал слил игру Тэрэку? Когда такое было?

12:14

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