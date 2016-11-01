Григорий Иванов: "Скрипченко в "Крыльях"? В первый раз слышу"

Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул, что отставка Вадима Скрипченко с поста главного тренера екатеринбуржцев связана с усталостью. По словам руководителя, специалист не говорил ему о возможном подписании контракта с "Крыльями Советов".
– Скрипченко устал, надломился где-то. Он принял тяжелое решение... – сказал Иванов.
– Правда, что он теперь возглавит "Крылья Советов"?
– В первый раз об этом слышу. Мне он такого не говорил.
– Его решение связано с резонансом, который возник после матча с "Тереком"?
– Нет.
Напомним, в минувшем туре РФПЛ матч "Урала" и "Терека" вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет в игре был 1:1. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Вадим Скрипченко: "Решение об уходе принял после матча с "Тереком", остались формальности" //
Юрий Матвеев – и. о. главного тренера "Урала"//
Скрипченко – в числе кандидатов на пост главного тренера "Крыльев"
icezellion
Надоел этот цирк под названием "РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу"
13:15
kafk
есть еще Перевертайло и Черевченко , назначить кого то из них и он сбежит после или перед матчем урал:терек второго круга , давайте не будем менять традиции :)
12:26
ATA
второй тренер уходит после игры с тереком
12:15
psevdonim777
Урал слил игру Тэрэку? Когда такое было?
12:14