Григорий Иванов: "Скрипченко в глаза говорил, что хочет побыть с семьей, а через два дня ушел в "Крылья"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что был очень расстроен из-за ухода Вадима Скрипченко по ходу сезона в "Крылья Советов". Скрипченко ушел в отставку 1 ноября 2016 года после матча с "Тереком" (1:4), а 3 ноября возглавил самарский клуб. Первой игрой во главе "Крыльев" для него стал матч как раз с "Уралом".

- Уход Скрипченко меня расстроил, - сказал Скрипченко. - Никогда не думал, что человек может в глаза говорить: "Мне надо сделать две операции, хочу побыть с семьей", а через два дня перейти в "Крылья Советов". Хотя мы знали, что нас ждет игра с "Крыльями", что для нас это был как финал чемпионата мира. Я говорил: "Давай этот матч сыграем, потом перерыв будет на матчи сборных, поговорим еще раз на эту тему".