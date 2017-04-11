Григорий Иванов: "Скоро подпишем Павлюченко еще на год, будет полезен – продлим дальше"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что контракт с бывшим нападающим сборной России Романом Павлюченко будет продлен в скором времени, и не исключил, что форвард может провести в команде из Екатеринбурга еще несколько сезонов.

– С Ромой (Павлюченко) мы договорились, что скоро подпишем контракт еще на год, – заявил Иванов. – В его возрасте заключают договоры только на такой срок. Если будет жив-здоров и приносить пользу команде, то продлим еще дальше. С ним у нас нормальные джентльменские отношения. (Евгений БЕЛОУСОВ)