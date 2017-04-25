07:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Работа с судьями? Я не верю, что такое происходит"

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Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" заявил, что не верит в разговоры о работе клубов премьер-лиги с судьями. По его словам, это было бы невозможно скрыть от других клубов.

- Работа с судьями? Да ну ладно, что вы. Я не верю, что такое происходит. Между клубами мы все общаемся, друг друг знаем. Ну как работать с судьями? Может быть, у судьи есть немного сиптаии к хозяевам, потому что они хорошо встречают. 

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