Григорий Иванов: "Пусть придут и докажут, что "Урал" играет на ставках"

Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 12-го тура премьер-лиги против "Терека" (1:4) отметил, что никогда не играл в букмекерских конторах. Ранее СМИ и болельщики усомнились в честности этого поединка. В перерыве матча коэффициенты на победу екатеринбургской команды резко возросли, а на выигрыш грозненцев резко упали.
- Я уже говорил и буду повторять: не надо меня спрашивать про ставки, - приводит znak.com слова Иванова. - Я в букмекерских темах ничего не понимаю. Я ни разу не был в букмекерской конторе – я не знаю, что такое 3,6 и 2,3. Кто как ставит – я не знаю.
- Ни разу не были в букмекерской конторе? Честно?
- Нет. Ни разу. На сайт букмекерской конторы я заходил раньше, там у них был онлайн. Я даже не знаю, куда заходить, на какие сайты.
- Вы же читаете спортивную прессу, там часто появляются новости о ставках.
- Конечно. Я только не могу понять, откуда букмекеры могут дать прогноз?
- Они этим и зарабатывают, это их хлеб. Они профессионалы.
- Ну и что? Вот мы сейчас начали готовиться к матчу, мы не открываем информацию, кто у нас будет играть, кто у нас больной. Нам не надо, чтобы наш соперник знал это. Откуда вы знаете, что надо поставить ставки на тех или на других?
- У них есть свои источники.
- Пускай это докажут, придут и скажут: "Ребята, это вы поставили ставки". Пускай что-то конкретное предъявят. А они говорит: вот растет там, а там не растет. И что? Давайте поймаем за руку. Я виноват? Пускай меня посадят в тюрьму. Другой виноват – пусть его посадят! Надо говорить конкретно. А когда конкретики нет, то и говорить, будоражить общественность и болельщиков – это неправильно. Я никогда даже не заглядываю, на кого какие ставки ставят. Мне это неинтересно.
- Но не говорить об этом нельзя, согласитесь? Нельзя не говорить о том, что в перерыве матча коэффициенты начали резко меняться. На "Урал" – 14. Абсолютно невероятный исход. Как будто бы у команды двух игроков удалили, и вместо "Терека" "Барселона" вышла.
- Я ничего не знаю и не могу ответить на этот вопрос. Что я должен, если я не знаю? Я как в перерыве ставку сделаю? И вообще, у нас самая важная в первом круге игра в субботу.
- А эта была не важная?
- Оставшиеся игры самые важные. С нашими конкурентами. Если мы сейчас, не дай бог, проиграем, вообще будем в самом низу.
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Дополнительная информация
https://www.znak.com/2016-10-31/prezident_futbolnogo_kluba_ural_grigoriy_ivanov_o_strannoy_igre_s_terekom
Меркатор
permyk77: "Причем здесь ставки? Урал просто расплатился за победу в Грозном в последнем туре 2015 года" ------ Совершенно согласен. И чем больше они пытаются увести разговор в сторону, тем больше я уверен, что это предположение верно. А букмекеры - просто индикатор настроений, они очень четко реагируют на инсайдерскую информацию. Никогда не видел, чтобы в перерыве матча двух по сути одинаково невыдающихся команд при ничейном счете вылезали коэффициенты 15,0 и 17,0.
21:38
permyk77
причем здесь ставки ??? Урал просто расплатился за победу в Грозном в последнем туре 2015 года, посмотрите кому не лень-такой же цирк, как и вчера. Буки думали, что в 2016 оплата произойдет, потому и выставляли коэффициенты заранее. Деваться командам было некуда, вот и приходилось играть честно...а как только усыпили бдительность общественности, шустренько договорились...
20:58
Константин Срулевич Наумов
Не факт, что президент клуба играет у буков - может быть дикие ставки это просто побочный эффект. Например клуб сдаёт игру, а ставки уже делают родственники игроков, те им быстренько звонят или смс отправляют, когда получают приказ о сдаче.
20:23
psevdonim777
умно врёт
20:11
Ясен-Красен!
Как президент клуба может не знать, что такое ставки? Или врёт, или совсем неумный.
20:09