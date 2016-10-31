Григорий Иванов: "Пусть придут и докажут, что "Урал" играет на ставках"

Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 12-го тура премьер-лиги против "Терека" (1:4) отметил, что никогда не играл в букмекерских конторах. Ранее СМИ и болельщики усомнились в честности этого поединка. В перерыве матча коэффициенты на победу екатеринбургской команды резко возросли, а на выигрыш грозненцев резко упали.

- Я уже говорил и буду повторять: не надо меня спрашивать про ставки, - приводит znak.com слова Иванова. - Я в букмекерских темах ничего не понимаю. Я ни разу не был в букмекерской конторе – я не знаю, что такое 3,6 и 2,3. Кто как ставит – я не знаю.

- Ни разу не были в букмекерской конторе? Честно?

- Нет. Ни разу. На сайт букмекерской конторы я заходил раньше, там у них был онлайн. Я даже не знаю, куда заходить, на какие сайты.

- Вы же читаете спортивную прессу, там часто появляются новости о ставках.

- Конечно. Я только не могу понять, откуда букмекеры могут дать прогноз?

- Они этим и зарабатывают, это их хлеб. Они профессионалы.

- Ну и что? Вот мы сейчас начали готовиться к матчу, мы не открываем информацию, кто у нас будет играть, кто у нас больной. Нам не надо, чтобы наш соперник знал это. Откуда вы знаете, что надо поставить ставки на тех или на других?

- У них есть свои источники.

- Пускай это докажут, придут и скажут: "Ребята, это вы поставили ставки". Пускай что-то конкретное предъявят. А они говорит: вот растет там, а там не растет. И что? Давайте поймаем за руку. Я виноват? Пускай меня посадят в тюрьму. Другой виноват – пусть его посадят! Надо говорить конкретно. А когда конкретики нет, то и говорить, будоражить общественность и болельщиков – это неправильно. Я никогда даже не заглядываю, на кого какие ставки ставят. Мне это неинтересно.

- Но не говорить об этом нельзя, согласитесь? Нельзя не говорить о том, что в перерыве матча коэффициенты начали резко меняться. На "Урал" – 14. Абсолютно невероятный исход. Как будто бы у команды двух игроков удалили, и вместо "Терека" "Барселона" вышла.

- Я ничего не знаю и не могу ответить на этот вопрос. Что я должен, если я не знаю? Я как в перерыве ставку сделаю? И вообще, у нас самая важная в первом круге игра в субботу.

- А эта была не важная?

- Оставшиеся игры самые важные. С нашими конкурентами. Если мы сейчас, не дай бог, проиграем, вообще будем в самом низу.