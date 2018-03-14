Григорий Иванов: "Поле "Екатеринбург Арены" готово к проведению матчей"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что его потрясло качество газона на стадионе "Екатеринбург Арена". По словам руководителя, поле уже позволяет играть.

Первый тестовый матч на арене пройдет 1 апреля, "Урал" примет "Рубин" в 24 туре чемпионата России.

– Я и раньше говорил, что у нас один из самых лучших стадионов, – приводит ТАСС слова Иванова. – Меня, конечно, больше всего потрясло поле. Подогрев включили только 28 февраля, а поле уже готово, на нем можно играть, молодцы агрономы. Самое главное для футбола – поле.

Напомним, "Екатеринбург Арена" был реконструирован к чемпионату мира – 2018 и примет четыре матча группового этапа турнира. На арене пройдут матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня) и Мексика – Швеция (27 июня).