Григорий Иванов: "Почему наших футболистов называют бездельниками?"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что средняя зарплата игрока команды равна миллиону рублей в месяц. Также Иванов высказал мнение, что футбол в России является социальным проектом.

– Какой должна быть средняя зарплата игрока клуба РФПЛ?

– Понимаете, хозяин - барин. Богатые клубы, которые играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы сами вправе определять зарплаты своим игрокам.

– А клубы, которые живут на бюджетные деньги?

– Не больше миллиона рублей.

– В месяц?

– Да. И то это, на мой взгляд, уже хорошо. Можно и меньше платить.

– В "Урале" такие зарплаты?

– В среднем – да. Есть и выше. Но понимаете, в чем проблема: у клубов порой толком нет денег, а они начинают конкурировать между собой. Чтобы переманить игрока, предлагают футболисту в два раза больше, чем в "Урале" и Томске. А потом…

– Что потом?

– А потом у этого клуба не хватает средств на зарплаты игрокам. Так вы изначально рассчитывайте свой бюджет! А то реально завышаете цифры, а затем кричите "караул"! Живите по средствам! Лучше посмотрите на "Амкар". Пермяки с не самым большим бюджетом здорово идут по дистанции. Вот хороший пример для подражания! То есть нужно как-то по уму развиваться, но ни в коем случае не сокращать число клубов РФПЛ.

– Частные клубы в России – это утопия?

– Пока футбол в России – это социальный проект. Но мне обидно, что все набрасываются только на наш вид спорта. Мол, бюджетные деньги тратятся не туда… Все футболистов считают бездельниками.

– Безосновательно?

– Игроки очень много работают. Очень. Подвергаются травмам, половина из них завершают карьеру инвалидами. Помимо футбола есть очень много бюджетных видов спорта. Да любой! Всем зарплаты платят из бюджета. А мы ругаем только футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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