Григорий Иванов: "Почему исчезают клубы? Все деньги в Москве!"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему, по его мнению, российские клубы прекращают существование.

- "Амкар", "Тосно", "Кубань"… Футбол в России загибается?

- Нельзя сказать, что прям таки загибается. Но реформы, конечно, назрели. Ведь у нас от Нижнего Новгорода до Владивостока осталось всего 20 команд. Только вдумайтесь - 20!

- Так почему у нас клубы исчезают?

- Недавно интервью "Спорт-Экспрессу" дал защитник "Амкара" Зайцев. Я с ним согласен. Все деньги в Москве! Все! Алмазы, трубы, газ… Все почему-то там. Как содержать клубы в регионах? Вот я сейчас пойду к человеку, который в Екатеринбурге на плаву и может дать деньги на "Урал". А он, оказывается, в Москве сидит. Зачем ему тратиться на "Урал", он ведь и так налоги платит?! Вот и все, - сказал Иванов (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью - скоро в "СЭ"

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