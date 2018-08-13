Григорий Иванов: "Первое очко у "Урала" есть - уже прогресс"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что проблема команды на старте сезона состоит в том, что она пропускает голы в концовках матчей. Екатеринбуржцы в 3-м туре РПЛ набрали первое очко, сыграв вничью с "Динамо" (1:1).

— Досадно, что опять пропускаем в концовке встреч – это наша проблема в первых матчах сезона, – приводят "Известия" слова Иванова. — При этом качество игры для начала чемпионата в целом удовлетворительное — видно, какой футбол хочет видеть в исполнении команды новый главный тренер и что футболисты его требования понимают. Но эти неудачи в концовках многие усилия сводят на нет. Впрочем, есть первое очко в сезоне — уже прогресс. Уверен, в дальнейшем "Урал" наберет ход.