Григорий Иванов: "Павлюченко - лидер "Урала". Думаю, он останется еще на год"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Роман Павлюченко готов выйти на поле в полуфинальном матче Кубка России против "Рубина", который состоится сегодня. По его словам, экс-форвард сборной России является лидером команды и должен остаться в Екатеринбурге еще на один сезон.

– Когда мы, наконец, увидим Павлюченко на поле?

– Рома готовится к матчу. Он уже мог выйти в поединке с "Анжи". Ему надо еще немного набрать кондиции. Рома – наш лидер, мы на него рассчитываем. Дай Бог, чтобы мы с ним перезаключили контракт. Думаю, минимум, на сезон он у нас еще останется.

– Уже договорились?

– С Ромой мы договоримся. Все нормально будет. Он лидер коллектива, настоящий мастер на поле. Это же видно невооруженным взглядом. Все может решить одним касанием. Мы очень довольны Павлюченко. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Григория Иванова