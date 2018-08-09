Григорий Иванов: "Паники из-за неудачного старта в "Урале" нет"

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что ему нравится игра команды при главном тренере Дмитрие Парфенове. Клуб из Екатеринбурга в первых двух турах не набрал очков, уступив "Анжи" и "Краснодару".

– Паники из-за неудачного старта в клубе нет, – приводят "Известия" слова Иванова. – Я считаю, что в обоих матчах наши игроки показали хороший футбол. Но в игре с "Анжи" нам не хватало концентрации при завершении атак, из-за чего неплохие комбинации в средней линии не приводили к успехам на завершающей стадии. С "Краснодаром" не использовали несколько моментов для взятия ворот, а потом допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Есть досада, что пропускаем в концовках матчей, но думаю, тренерский штаб разберет эти моменты и исправит их. В целом мне нравится, как команда играет при Парфенове. Уверен, очки и победы придут — футболистам и тренерам надо продолжать гнуть свою линию.