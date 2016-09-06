Григорий Иванов: "Орещук сказал мне, что неудачно пошутил про Конате"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал запись в твиттере теперь уже бывшего спортивного директора "Динамо" Романа Орещука. Экс-руководитель пошутил по поводу возраста новичка екатеринбуржцев Мохаммеда Конате, прикрепив его фотографию и написав следующий комментарий: "Ему 18 до 100 осталось, судя по фото".

– Роман Орещук мне вчера позвонил и сказал, что он так неудачно пошутил. Извинился. Нормально поговорили. Так что никаких вопросов больше нет, – сказал Иванов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)