16:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Орещук сказал мне, что неудачно пошутил про Конате"

0
0
0
3

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал запись в твиттере теперь уже бывшего спортивного директора "Динамо" Романа Орещука. Экс-руководитель пошутил по поводу возраста новичка екатеринбуржцев Мохаммеда Конате, прикрепив его фотографию и написав следующий комментарий: "Ему 18 до 100 осталось, судя по фото".

– Роман Орещук мне вчера позвонил и сказал, что он так неудачно пошутил. Извинился. Нормально поговорили. Так что никаких вопросов больше нет, – сказал Иванов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0

Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Константин Срулевич Наумов

Дедушка реально выглядит на 72. Того и гляди прям на поле ласты склеит, а наши знай себе всё пилят и пилят...

21:23

igorvasilevich

Да 28 лет конате.

20:00

Izmegul

с дядей Гришей шутки плохи)

18:22

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ