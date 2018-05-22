Григорий Иванов объяснил, почему пригласил в "Урал" Парфенова, и раскритиковал "Амкар"

Президент "Урала" Григорий Иванов объяснил, почему назначил на пост главного тренера Дмитрия Парфенова. Специалист, ранее возглавлявший "Тосно", сменил Александра Тарханова, который станет советником президента по спортивной части. Контракт с Парфеновым заключен на три года.

- Нужна свежая кровь. Мы смотрели, как играет "Тосно", смотрели на тренера, который ставит игру, - цитирует ТАСС Иванова. - Мне, например, не нравится, как играет команда "Амкар" - 11 человек встали сзади и не играют, а ждут шанс, ошибку. Если будет хорошая игра, тогда и болельщик придет на стадион, из этого принципа мы и выбрали тренера.

Александр Федорович ушел не из-за того, что мы заняли 12-е место. Он свою работу качественно выполнял, в каких-то нюансах может быть он где-то не смог совладать с командой, не смог настроить их, я так думаю. Я его ни в чем не виню, я его должен только благодарить за то, что он был в нашей команде и остается с нами.

Ответственность на мне, потому что я набирал игроков в команду, я выбирал тренера, я с себя вины не снимаю.