Григорий Иванов: "Нельзя ударить в грязь лицом и пропустить 5-6 голов от "Зенита"

Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул в преддверии матча 10-го тура премьер-лиги с "Зенитом", что команда намерена дать бой питерцам. По его словам, решающим фактором в предстоящей встрече может стать бойцовский дух.

– В последних двух матчах сине-бело-голубые забили девять голов. Не страшно противостоять такому сопернику? - вопрос Иванову.

– "Зенит", конечно, на ходу, демонстрирует очень хороший футбол. Но мы никого не боимся, будем сражаться. Нельзя ударить в грязь лицом и пропустить 5 – 6 мячей. Намерены дать бой питерцам.

– Но что ваш клуб может противопоставить такому "Зениту"?

– На мой взгляд, в данном случае самое главное – бойцовский дух. "Урал" не добрал определенное число очков, так что нужно сражаться. Просто так никому ничего не подарим!

– Жулиану не слабее Халка?

– Мне кажется, он более командный футболист. Халк все-таки в большей степени индивидуалист: мог взять мяч, потащить к чужим воротам и решить все в одиночку. Но это мое субъективное мнение. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Иванова – скоро в "СЭ"