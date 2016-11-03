Григорий Иванов: "Некрасиво, что Скрипченко вел переговоры с "Крыльями" у меня за спиной"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" подчеркнул, что матч 13-го тура с "Крыльями Советов" не станет более принципиальным из-за прихода в самарский клуб Вадим Скрипченко. Глава екатеринбуржцев считает неэтичным поведение специалиста, который вел переговоры с "Крыльями", занимая пост главного тренера уральцев.

- Учитывая, что бывший тренер "Урала" Вадим Скрипченко теперь возглавил "Крылья Советов", предстоящая встреча будет носить для вас принципиальный характер?

- Не обращаем внимания на это. Противостояние с "Крыльями" всегда было принципиальным для нас.

- Как оцените решение Скрипченко уйти в самарский клуб?

- Еще вчера говорил команде, что ребятки, братцы, давайте выходить на поле и биться, а на следующий день ушел. Не знаю, как он будет смотреть в глаза футболистам "Урала". Понимаю его, но можно ведь было взять небольшую паузу перед уходом в "Крылья". Некрасиво, конечно, было вести переговоры у меня за спиной, а ведь он говорил, что его пригласили уже после пресс-конференции. Только мне рассказали об обратном.

- Однако вы отпустили тренера по его просьбе.

- Он говорил мне, что устал и ему нужно подлечиться. Пошли навстречу. Хотя могли по законодательству попросить его отработать две недели. В контракте прописано, что если тренер увольняется по вине клуба, то мы платим компенсацию в размере трех зарплат. Если же наоборот - то он выплачивает три зарплаты. Мы и не думали с него требовать эти деньги, но теперь придется. Если же откажется, подадим заявление в Палату споров. (Сергей АСТАХОВ)