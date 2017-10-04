Григорий Иванов: "Не знаю, где взять 200 тысяч евро на ВАР"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал негативное отношение к введению в чемпионате России системы ВАР (система видеоарбитров). В то же время он подчеркнул, что у екатеринбургского клуба нет свободных денег, чтобы приобрести эту систему. Стоимость ее, напомним, составляет 200 тысяч евро.

- Кто в "Урале" способен оплатить систему ВАР?

- Не знаю. Кто принимал это решение, тот пусть и ищет. Люди в РФПЛ собрались, посовещались, но ни с кем из клубов из нижней части таблицы не посовещались. Поэтому считаю, кто принимал это решение, тот пусть и ищет 200 тысяч евро. Хотя окончательное решение за РФС. Но мое мнение - это погубит наш футбол. Народ и так не ходит на игры, потому что в России играют намного медленнее, чем на Западе.

- Как отнесетесь, если у, условно, "Спартака" и "Краснодара" будет система ВАР, а у "Урала" ее не будет?

- Я вообще не понимаю, как это будет выглядеть. ВАР должен быть либо у всех, либо ни у кого. Это должно быть прописано в регламенте. (Андрей СИЗЯКИН)

Как долго "за-ВАР-ивать" ВАР? Когда в России введут видеоповторы