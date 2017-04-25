Григорий Иванов: "Не секрет, что некоторые судьи попадают в элиту по блату"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" заявил, что к обслуживанию матчей премьер-лиги нужно привлекать более молодых арбитров. По его словам, не все хорошие судьи могут пробиться в элиту, а некоторые попадают туда по блату.

- Игрокам нужно продолжать играть, а судьям - судить, - заявил Иванов. - Но с судей надо строже спрашивать и искать более молодых. Есть хорошие, которые сейчас работают на матчах молодежных составов. Но пробиться в элиту им очень сложно. Они там столько сдают экзаменов. Немного ошибся - сразу отчисляют. Попадают какие-то блатные судьи. Ведь не секрет, что некоторые судьи проходят в элиту по блату, а не по своей работе.