Григорий Иванов: "Не понял, почему Сапета решил выступать в ФНЛ"

Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул в преддверии матча 10-го тура премьер-лиги с "Зенитом", что не может объяснить переход Александра Сапеты в "Динамо". Он пожелал удачи игроку и его клубу.

– "Урал" в межсезонье покинула большая группа игроков. Чья потеря оказалась самой серьезной? - вопрос Иванову.

– Склоняюсь к тому, что нам сейчас не помешал бы Саша Сапета. Не совсем понял, почему он решил выступать в ФНЛ. Что ж, это его выбор. И, конечно, в прошлом сезоне очень хорош был Асеведо, особенно осенью. А Сапете желаю вместе с "Динамо" вернуться в премьер-лигу.

– На что может претендовать "Урал " в нынешнем составе?

– Постараемся занять место не ниже десятого. Хотелось бы повторить прошлогодний результат (Восьмая строчка. – Прим. "СЭ"). У нас нормальный подбор футболистов. Может быть, стоит усилить пару позиций. Не потеряй очки в ряде матчей, могли бы быть рядом с "Амкаром". Кредит доверия к главному тренеру Скрипченко есть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Иванова – скоро в "СЭ"