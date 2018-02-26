Григорий Иванов: "Мы бы не хотели играть с "Локо" 12 марта, но таков регламент"

Президент "Урала" Григорий Иванов, комментируя предложения "Локомотива" перенести матч 22-го тура с 11 на 12 марта негативно оценил такое предложение. Но в то же время специалист с пониманием отнесся к такому предложению.
– Мы бы не хотели играть с "Локомотивом" 12 марта, но таков регламент, – сказал Иванов. – "Локомотив" воспользовался своим правом, что мы можем поделать? Единственное, что не понравилось – что узнали мы об этом в понедельник в восемь вечера по Екатеринбургу. Болельщики купли билеты, планировали прийти, а сейчас...
В целом у нас нет претензий, но о таких вещах надо сообщать раньше. Могли бы позвонить в клуб или мне, мы бы начали прорабатывать варианты. (Андрей СИЗЯКИН)
"Локомотив" попросил перенести матч с "Уралом" с 11 на 12 марта
redgy
еще 2 недели до матча, неужто уже билеты раскупили на воскресенье? на урал ходят 2-3 тысячи, сильным ударом для них перенос не станет..
21:50 26 февраля
shpasic
fedland, ну, в Европе не нужно обычно летать из Мадрида в четверг на игру в воскресенье на Урал. основания для переноса есть, просто сделано, как обычно, по-свински.)
18:58 26 февраля
fedland
Ну конечно локо упрется за перенос. Им же 8 марта играть с Атлетико. Получается как в европе играть через два на третий у нас не хотят...силёнок нетути...
18:52 26 февраля
shpasic
конечно, если бы они узнали об этом в девять утра сегодня - это многое бы изменило.
18:50 26 февраля
баламошка
А какая разница тебе, когда договорняк катать? Или хотел приурочить это к какому-нибудь значительному событию? Например: команда сгоняла юбилейный пятидесятый договорняк во время прохождения кометы Галлея рядом с орбитой земли!
18:38 26 февраля