Григорий Иванов: "Мы бы не хотели играть с "Локо" 12 марта, но таков регламент"

Президент "Урала" Григорий Иванов, комментируя предложения "Локомотива" перенести матч 22-го тура с 11 на 12 марта негативно оценил такое предложение. Но в то же время специалист с пониманием отнесся к такому предложению.

– Мы бы не хотели играть с "Локомотивом" 12 марта, но таков регламент, – сказал Иванов. – "Локомотив" воспользовался своим правом, что мы можем поделать? Единственное, что не понравилось – что узнали мы об этом в понедельник в восемь вечера по Екатеринбургу. Болельщики купли билеты, планировали прийти, а сейчас...

В целом у нас нет претензий, но о таких вещах надо сообщать раньше. Могли бы позвонить в клуб или мне, мы бы начали прорабатывать варианты. (Андрей СИЗЯКИН)

"Локомотив" попросил перенести матч с "Уралом" с 11 на 12 марта