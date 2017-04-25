Григорий Иванов: "Мутко разберется с "блатными судьями"

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что глава РФС Виталий Мутко разберется с арбитрами, которые попадают "по блату, а не по своей работе". Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы Алексей Еськов удалил трех игроков "Урала", в том числе Павлюченко - за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром)

– Надо с судей строже спрашивать. Есть хорошие судьи, которые судят сейчас молодежные составы, – сказал Иванов в эфире телеканала "Россия-24". – Но пробиться в элиту очень сложно. Они сдают эксзамены, ошибся немного, и сразу отчисляют. Ведь не секрет, что какие-то судьи проходят выше по блату, а не по своей работе. Думаю, что Виталий Леонтьевич Мутко разберется с этим.