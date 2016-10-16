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Григорий Иванов: "Может, Аршавин и поехал бы в "Урал", но у него есть договор"

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Президент "Урала" Григорий Иванов доволен тем, как играет в его команде нападающий Роман Павлюченко. Также он считает, что другой бывший игрок сборной России Андрей Аршавин мог бы заиграть в его клубе.

 
Григорий ИВАНОВ.Григорий Иванов: "Уверен, что арбитр не будет подсуживать "Зениту"

– Рисковали, приглашая Павлюченко?

– Нет. А в чем риск? Рома – абсолютно земной человек, нормальный. В команде его сразу же приняли, сам дает полезные советы молодым.

– У него большой контракт?

– Форвард не просил заоблачных денег, просто сказал: "Хочу играть в футбол, возьмите, посмотрите меня в деле". Договорились, приехал в "Урал", и мы все очень им довольны. Вообще не опасался, что ошибаемся. Павлюченко – порядочный парень, с ним приятно поговорить на разные темы.

– Может быть, в следующем сезоне вам стоит и Аршавина пригласить?

– Насколько знаю, Андрей всем доволен в "Кайрате". Думаю, продолжит там выступать – с ним хотят продлить контракт. Может быть, Аршавин к нам и поехал бы, но у человека действующий договор. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

Что Аршавину делать в ФНЛ? А с такой игрой, как у Урала, у команды есть шансы на следующий сезон там оказаться. А ведь перед сезоном мечтали о еврокубках)))

11:43

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