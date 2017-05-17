Григорий Иванов: "Мне нет дела до того, полетел Ари на матч с "Уралом" или нет"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что равнодушно отнесся к новости об отсутствии нападающего Ари в заявке "Локомотива" на матч 29-го тура чемпионата России. Бразилец не полетел на встречу по решению тренерского штаба. Напомним, что команды играли в финале Кубка России, который закончился массовой дракой, а Ари был одним из ее основных участников.

- Конечно, мне нет дела до того, полетел Ари на матч с нами или нет, - цитирует "Р-Спорт" Иванова. - Может быть, у него травма или просто тренерский штаб дал ему отдохнуть, никаких впечатлений от этой новости у меня нет. У "Локомотива" и так достаточно сильная команда, достаточно сильные футболисты, которые и без Ари могут играть и побеждать. Не вижу в этом проблем для "Локомотива".

Матч "Урал" - "Локомотив" пройдет в среду, 17 мая, и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.