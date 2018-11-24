Григорий Иванов: "Локомотив" в матче с "Уралом" лишние пару минут не спасли бы"

Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:2) отметил, что арбитр Сергей Лапочкин принял верное решение, добавив к основному времени матча 1 минуту. После финального свистка претензии судье по этому поводу высказывал главный тренер "Локо" Юрий Семин.

- Это право Юрия Павловича, но больших остановок в игре не было, на каждую замену дается по 30 секунд, а врачи ни разу на поле не выходили, - приводит ТАСС слова Иванова. - Конечно, когда проигрываешь, всегда хочется, чтобы добавили больше, но здесь все было по правилам. За две замены добавили минуту, мы ни одной замены не сделали, за счет чего там еще можно было что-то добавлять? Но я думаю, что если бы добавили еще пару минут, мы бы все равно выиграли, так как сегодня был наш день.

Хоть у нас сегодня не играло несколько ведущих футболистов, тренер никого не менял. У нас был один состав на протяжении матча, любому футболисту было бы тяжело войти в такую игру.