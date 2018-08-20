Григорий Иванов: "Кредит доверия к Парфенову, конечно, есть"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды Дмитрию Парфенову. В воскресенье команда крупно (1:4) уступила в гостях "Зениту" в матче 4-го тура чемпионата России.

– Кредит доверия к Парфенову, конечно, есть. Никакой катастрофы не произошло. Да, крупно уступили "Зениту". Но у нас помимо гола были еще моменты. Не реализовали их…Так бывает. Плюс "Зенит", конечно, очень сильная команда. Не сомневаемся, что все у нас будет нормально. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

В четырех матчах чемпионата России-2018/19 "Урал" набрал всего одно очко, пропустив восемь голов, и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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