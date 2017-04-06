Григорий Иванов: "Хватит уже говорить, что "Урал" кому-то отдает долги"

Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" подчеркнул, что его клуб всегда играет честно. По его словам, разговоры о том, что команда отдает долги кому-либо - это нонсенс.

– Недавно "Урал" победил "Рубин" в чемпионате. Нет опасений, что в случае поражения в Кубке начнут говорить и писать, что ваша команда просто вернула долг казанцам?

– Ну что за бред! Ну хватит уже! Нонсенс! Кто-то уже писал про странный наш матч в Туле… Но я же верю своим ребятам, очень много времени провожу с командой, вникаю во все дела. Ну какой резон нам было играть договорной матч с "Арсеналом"? Ну какой? Мы что – ненормальные? Сами готовы вылететь в ФНЛ? А некоторые начинают обвинять Колю Заболотного в пропущенных мячах.

– Вы говорили, что накануне матча у него родился ребенок.

– Да. Жена родила 8-го числа! Может быть, он не спал, может быть, что-то еще. В любом случае, игра не сложилась. Да, провели неважный матч, здесь я согласен. Но чтобы там кто-то с кем-то договорился… Я в это не верю.

– Как сам Заболотный отнесся к этим подозрениям?

– Да он взрослый парень, сосредоточен на игре. Мы с ним разговаривали потом.

– И как он объяснил пропущенные мячи?

– Он мог по идее взять пенальти. Так? Но он мне объяснил: "Григорий Викторович, это на телекартинке поле красивое. А на самом деле от него оттолкнуться было очень сложно…" В итоге вы видели, что в том эпизоде он не прыгнул, а упал как мешок. Не смог оттолкнуться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Григория Иванова