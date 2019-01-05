Григорий Иванов: "Хочу, чтобы за "Урал" выходили 11 уроженцев Свердловской области и мы стали чемпионами"

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил надежду, что его команда однажды завоюет золото чемпионата России.

– Хочу, чтобы когда-нибудь в форме "Урала" выходили 11 уроженцев Свердловской области, – цитирует ekburg.tv Иванова. – Хочу, чтобы мы стали чемпионами. Скажете, что это далекая и почти неосуществимая цель. Но лет десять назад мы даже и не думали, что в России и Екатеринбурге может пройти чемпионат мира: в голове не укладывалось. Я думаю, все равно "Урал" когда-нибудь взойдет на вершину.

– Как этого добиться? Как взрастить 11 Олегов Шатовых?

– Одиннадцать Олегов Шатовых нам не нужно, потому что у нас тогда не будет ни вратаря, ни защитников (смеется). Сейчас самое главное, чтобы работали детские школы, а тренеры обожали свою работу и влюбляли в нее ребят, отдаваясь любимому делу на все сто. Только тогда появятся хорошие футболисты, которые будут выигрывать большие трофеи.