Григорий Иванов: "Где "Урал" найдет сейчас лишние деньги для возвращения Фонтанелло?"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что бывший защитник Пабло Фонтанелло был готов вернуться в команду, но у клуба на него не хватило денег. Аргентинец покинул "Урал" в конце 2016 года после истечения контракта.

– Пабло уезжал из "Урала" в никуда, и я предупреждал его, что он делает рискованный шаг, покидая наш клуб и не имея при этом конкретных предложений, - цитирует Znak.com Фонтанелло. – Я говорил Пабло, что нам тяжело будет его взять обратно, если на его место мы уже найдем другого игрока. Я контактировал с Фонтанелло, получил от него письмо о том, что он готов вернуться. Но мы уже взяли футболиста на его место – где мы сейчас найдем лишние деньги на контракт для Пабло?