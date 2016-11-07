Григорий Иванов: "Если Тарханов захочет видеть в "Урале" Широкова, поговорим с Романом"

Президент "Урала" Григорий Иванов пока не готов сказать, будет ли он зимой вновь разговаривать с экс-капитаном сборной России Романом Широковым о приглашении его в команду. Ранее Иванов уже предлагал Широкову продолжить карьеру в Екатеринбурге, но футболист, объявивший о завершении карьеры, от ответа ушел. На днях его агент Арсен Минасов заявил, что очень хочет вернуть полузащитника в большой футбол.

– Зимой предпримете еще одну попытку позвать в "Урал" Широкова?

– Ну он же не хочет, не хочет… Не знаю. У нас есть новый главный тренер – Александр Тарханов, он определяет состав. Если захочет видеть в команде Романа, мы с Широковым поговорим на эту тему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)