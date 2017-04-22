16:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Еськов отработал на пять с плюсом..."

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Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 24-го тура против "Зенита" (0:2) раскритиковал работу судьи Алексея Еськова. По словам руководителя, удаления сыграли ключевую роль. Напомним, что трое игроков гостей были удалены по ходу встречи.

- Что я должен сказать? Вы сами все видели. Позвоните Еськову... "Зенит" вообще не знал, куда бежать до наших удалений, - отметил Иванов. - Короче делайте выводы сами.

Стадион супер, атмосфера супер. Судья вообще классный. Отработал на пять с плюсом... Я очень им доволен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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выходной

Огромный респект Иванову с Тархановым!!! Спасибо за команду, за игру этой команды. А то, что произошло на арене Санкт Петербург нормальный человек поймёт, что всё это инсценированов кабинетах Мудков и иже с ним. Ещё раз убеждаемся- российский футбол- это сплошная грязь, закулисные сговоры и т. д. и т. п. А скоту Еськову на самом деле отметка 5+ от своих "кормильцев".

16:42

DENsid

Обидно Иванову конечно, но команда у него боевая, главное матчи с Тереком играть в футбол, а так всё отлично. Респект Уралу за игру !

16:37

gayduk

А почему бы не привести телефон Еськова, чтобы все могли его поздравить с хорошим судейством?

16:35

Jimilian

Это же надо было так накосячить Зениту и зарядить судью не на тот тур!

16:35