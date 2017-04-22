Григорий Иванов: "Еськов отработал на пять с плюсом..."

Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 24-го тура против "Зенита" (0:2) раскритиковал работу судьи Алексея Еськова. По словам руководителя, удаления сыграли ключевую роль. Напомним, что трое игроков гостей были удалены по ходу встречи.

- Что я должен сказать? Вы сами все видели. Позвоните Еськову... "Зенит" вообще не знал, куда бежать до наших удалений, - отметил Иванов. - Короче делайте выводы сами.

Стадион супер, атмосфера супер. Судья вообще классный. Отработал на пять с плюсом... Я очень им доволен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Урал"