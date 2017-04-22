Григорий Иванов: "Еськов отработал на пять с плюсом..."

Президент "Урала" Григорий Иванов после матча 24-го тура против "Зенита" (0:2) раскритиковал работу судьи Алексея Еськова. По словам руководителя, удаления сыграли ключевую роль. Напомним, что трое игроков гостей были удалены по ходу встречи.
- Что я должен сказать? Вы сами все видели. Позвоните Еськову... "Зенит" вообще не знал, куда бежать до наших удалений, - отметил Иванов. - Короче делайте выводы сами.
Стадион супер, атмосфера супер. Судья вообще классный. Отработал на пять с плюсом... Я очень им доволен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
выходной
Огромный респект Иванову с Тархановым!!! Спасибо за команду, за игру этой команды. А то, что произошло на арене Санкт Петербург нормальный человек поймёт, что всё это инсценированов кабинетах Мудков и иже с ним. Ещё раз убеждаемся- российский футбол- это сплошная грязь, закулисные сговоры и т. д. и т. п. А скоту Еськову на самом деле отметка 5+ от своих "кормильцев".
16:42
DENsid
Обидно Иванову конечно, но команда у него боевая, главное матчи с Тереком играть в футбол, а так всё отлично. Респект Уралу за игру !
16:37
gayduk
А почему бы не привести телефон Еськова, чтобы все могли его поздравить с хорошим судейством?
16:35
Jimilian
Это же надо было так накосячить Зениту и зарядить судью не на тот тур!
16:35