13:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Екатеринбург Арена" будет сдана в декабре"

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Президент "Урала" Григорий Иванов после посещения строящегося стадиона отметил, что игрокам понравилась "Екатеринбург Арена". Иванов подчеркнул, что болельщикам будет удобно добираться до стадиона.

– Стройка идет, и видно, что в декабре этого года стадион уже будет сдан, – цитирует клубная пресс-служба Иванова. – У нас никаких нет в этом сомнений. Сегодня мы собрались здесь, чтобы команда посмотрела, где мы будем играть после чемпионата мира. Но я думаю, что 2-3 тестовые игры чемпионата страны мы проведем здесь и до мирового первенства. Нам тут все нравится. Разместить в центре города такой объект – дорогого стоит. Болельщикам будет удобно сюда добираться.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Главное, чтоб Заболотный арену в ломбард не сдал.

13:50

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