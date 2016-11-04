Григорий Иванов: "Что скажу Скрипченко при встрече? Не собираюсь с ним общаться"

Президент "Урала" Григорий Иванов выразил уверенность, что матч 13-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" состоится. Сегодня поле в Самаре занесло снегом. Также он критично отозвался об уходе экс-главного тренера "Урала" Вадима Скрипченко в "Крылья Советов".

– Уверен, игра состоится, – сказал Иванов. – Да, здесь выпал снег, но температура нулевая. Поле, считаю, хорошее. Все нормально будет. Конечно, я тоже прилетел с командой.

Что при встрече скажу Скрипченко? Не собираюсь с ним говорить… Я в шоке вообще от того, что случилось. С ним общаться не собираюсь. Давайте уже закроем эту тему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)