18:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорий Иванов: "Что скажу Скрипченко при встрече? Не собираюсь с ним общаться"

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Президент "Урала" Григорий Иванов выразил уверенность, что матч 13-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" состоится. Сегодня поле в Самаре занесло снегом. Также он критично отозвался об уходе экс-главного тренера "Урала" Вадима Скрипченко в "Крылья Советов".

– Уверен, игра состоится, – сказал Иванов. – Да, здесь выпал снег, но температура нулевая. Поле, считаю, хорошее. Все нормально будет. Конечно, я тоже прилетел с командой.

Что при встрече скажу Скрипченко? Не собираюсь с ним говорить… Я в шоке вообще от того, что случилось. С ним общаться не собираюсь. Давайте уже закроем эту тему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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