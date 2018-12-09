Григорий Иванов: "Бюджет "Урала" – миллиард. Максимальная зарплата – 2 миллиона в месяц"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал "СЭ", что максимальная зарплата в его команде – 2 миллиона рублей в месяц.

– Какой сейчас бюджет у "Урала"?

– Где-то миллиард рублей. Одну треть получаем из бюджета региона, остальное – спонсоры. Плюс сам клуб зарабатывает около 100 миллионов рублей. Даже чуть больше.

– Максимальная зарплата в "Урале"?

– 2 миллиона.

– 2 миллиона евро в год?!

– Да нет, вы чего? 2 миллиона рублей в месяц. Если бы было 2 миллиона евро в год, то мы бы были повыше в таблице (смеется). (Виталий Айрапетов)​

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