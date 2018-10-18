Григорий Дрозд: "Даже если Кокорина и Мамаева спровоцировали, они не должны себя так вести"

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал инцидент с футболистами сборной России Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

- Я в той ситуации не был, не слышал кто кого оскорблял. Допускаю, что что-то сказали про мать Кокорина или Мамаева, но вряд ли. Даже если провоцировали - ребята должны понимать, что они - публичные люди. Что бы они ни сделали - это может попасть на камеру и стать достоянием общественности.

К тому же у них уже были неприятные истории - с шампанским в Монте-Карло, ездой по встречке и другим хамством. Это все имеет отношение к воспитанию, все это очень некрасиво. Очень плохой пример детям, - сказал Дрозд. (Михаил Потапов)

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся под стражей до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Они подали прошения о переводе под домашний арест.

По факту драк расследуется дело о хулиганстве и побоях. Им грозит 7 лет тюрьмы.

Кокорин и Мамаев просят замену

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